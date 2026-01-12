Протестите в края на миналата година начертаха ясно дневния ред на политиците, така че те трябва да отговорят на очакванията. Една от основните теми за гражданите е върховенството на правото.Тя ще издърпа и останалите – икономическият растеж, доходите и благосъстоянието на гражданите. Това каза политологът доц. Милен Любенов в ефира на "Здравей, България".

Според политолога от „Галъп” Росен Стоянов най-важната тема за българите е бюджетът, а по думите на бившия евродепутат Петър Витанов това е липсата на справедливост и доходите.

Стоянов изрази съмнение, че ще стигне политическата воля, която да доведе до смяна на членовете на Висшия съдебен съвет.

Президентът връчва първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Витанов посочи, че кабинетът е подал оставка заради „политическата интуиция на председателя на ГЕРБ, тъй като той си даваше сметка, че ако остане въпреки нежеланието на хората, това ще има тежки електорални последици за собствената му партия”.

Любенов е на мнение, че няма как да се случи „разкачването на Борисов и Пеевски”. Той коментира и възможната смяна на главния прокурор. По негови думи членовете на ВСС трябва да взимат решенията на базата на своите убеждения и напълно независимо, а това може да се случи, ако се сложи край на управляващия модел.

Витанов смята, че трябва да се повиши прозрачността на изборния процес. Според него най-малко съмнения е имало когато изборите са били машинни – с електронно отчитане и ръчно броене на разписките.

Кога можем да очакваме нови предсрочни избори?

Любенов посочи, че най-прозрачни са били изборите при машинното гласуване – 2021 година, като тогава не е имало и атаки върху изборния процес. Но той не смята, че в рамките на това Народно събрание ще има политическа воля отново да се премине към този начин на гласуване. И затова за гарантирането на честен вот трябва да има максимално наблюдатели, допълни още политологът.

Стоянов коментира, че никой няма да направи промяна в избирателния закон така, че да е в негов минус. Той е на мнение, че „енергията от площадите трябва да бъде канализирана чрез наблюдатели”. Политологът каза още, че машините не са панацея и че дори и с машини резултатът няма да е такъв, че да удовлетвори критиците на настоящото управление.

Любенов смята, че може да се направи кампания за повишаване на вота, като например в нея да се включат популярни лица, които да агитират да се гласува.

Витанов каза, че има огромна потребност от нов политически играч, включително това да бъде Румен Радев. Според него президентът „се е превърнал в основен кошмар на съществуващите политически партии”.

Стоянов изрази мнение, че "не е изключено всички да играят контра на Радев, за да докажат неспособността му да се справи със ситуация, с която никой не може".

