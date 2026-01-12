-
Шофьор събори пътен знак в Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Загинал и ранени при тежка катастрофа край Разград
-
Задържаха съсобственик на швейцарския бар, в който избухна пожарът с 40 жертви
-
Мощна буря нанесе щети в Турция
-
Ураганен вятър нанесе щети в село Меден кладенец
-
Жена без книжка помете две коли на пътя София-Банкя, четирима са ранени
Инцидентът е станал рано сутринта
Кола се вряза в павилион на спирка в Русе. Инцидентът е станал рано сутринта на ул. „Борисова”.
Няма пострадали хора, съобщиха от полицията.
Последвайте ни