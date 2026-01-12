Хърватската служба за борба с корупцията и организираната престъпност е повдигнала обвинения срещу 52 хърватски граждани и едно лице с българско и албанско гражданство по подозрение за организирано укриване на данъци и пране на пари. С действията си те са ощетили държавния бюджет с близо два милиона евро, съобщи хърватската национална телевизия Хърватска радиотелевизия (ХРТ).

Става дума за група, ръководена от Горан Крунич, която се е сформирала в началото на 2023 г. в Загреб и други хърватски градове и е извършвала престъпна дейност до края на 2024 г. Сред заподозрените е и бившият хърватски футболист Йосип Симич.

Европейската прокуратура разби мащабна схема за измами с ДДС, има задържани

Хърватската прокуратура съобщи, че заподозрените са обвинени в сдружаване с цел извършване на престъпление, укриване на данъци и мита, пране на пари или съучастие в тези престъпления. Според обвинението Горан Крунич е ръководел дейността на няколко компании, като е събрал група сътрудници с цел получаване на значителна незаконна печалба чрез издаване на фалшиви фактури и неправомерно намаляване на задълженията по ДДС.

Според антикорупционната служба заподозрените създавали или купували фирми без реална дейност, които служели единствено за издаване на фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги. С тези фалшиви фактури много компании могли фиктивно да си приспадат ДДС, с което държавният бюджет е бил ощетен с поне 1,99 милиона евро. Парите, платени по тези фактури, впоследствие били теглени в брой или прехвърляни по други сметки, за да се прикрие произходът им.

Разследващите твърдят, че членовете на групата, по указания на Крунич, теглили средства от фирмени сметки и ги предавали в брой на организаторите. По този начин били изтеглени общо почти шест милиона евро, от които над 800 хиляди евро били задържани като комисионна, а останалата част - върната на ползвателите на фалшивите фактури. Така, според прокуратурата, е избегнато плащането на данък върху доходите от капитал в размер на над 700 хиляди евро.

Освен това Крунич и един от неговите сътрудници са обвинени и в пране на пари. Прокуратурата подозира, че е направен опит част от неправомерно получените 245 500 евро да бъдат представени като законно спечелени чрез инвестиции в имоти, автомобили и луксозни часовници.

Редактор: Мария Барабашка