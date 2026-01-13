Районното управление в Хисаря разследва смъртта на двама мъже. Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани. Образувано е досъдебно производство.

Безжизнените им тела са открити във вторник преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани. При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие.

Разследват убийство на възрастен мъж в Севлиевско, задържаха сина му

Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопление. Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдението на прокуратурата.