Европейският съюз извика иранския посланик в Брюксел заради реакцията на Ислямската република срещу националните протест след като председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС „бързо“ ще предложи нови санкции срещу Иран.

„Категорично осъждам прекомерната употреба на сила и продължаващото ограничаване на свободите. Допълнителни санкции срещу отговорните за репресиите ще бъдат предложени незабавно“, заяви Фон дер Лайен.

Редактор: Мария Барабашка