Масови протести в над 100 града, няколкостотин убити, спрян интернет - това е равносметката от размириците в Иран през последните дни. Наблюдатели се страхуват, че режимът може да подготвя масово клане под прикритието на комуникационна блокада. Главният прокурор в Иран казва, че всеки, който протестира, е враг Божий.

Какъв е мащабът на протестите? И възможно ли е САЩ да се намесят?

„Това, което разбирам от Вашингтон, е, че засега оставят военната опция на втори план. Но Тръмп може умишлено да иска да заблуждава противника. Когато САЩ удариха Иран миналата година, отново имаше реторика, която не кореспондираше с поведението им”, заяви в предаването „Здравей, България” международният анализатор Мартин Табаков.

Иран предупреди, че ще отвърне на удара, ако САЩ атакуват

„Струва ми се, че в момента американците обсъждат невоенни форми на намеса – кибератаки, предоставяне на интернет, инфилтрация и пропаганда. Но дали ще е достатъчно – скептичен съм”, коментира Табаков.

Засега, според него, е невъзможно да се каже какви са мащабите на протеста. Той обаче допълни, че анонимни източници казват, а и малкото кадри, които се появяват, показват, че болниците са пълни с млади хора. Има и множество тела за разпознаване.

„Протестът е достатъчно силен и предизвикващ режима. Но на този етап ми се струва, че не е толкова голям като през 2009 г.”, смята Табаков.

По думите му поводът за протеста сега е инфлацията и обезценяването на местната валута. „Започнаха го малки и средни търговци в Иран. Този протест е по-скоро икономически”, обясни Табаков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова