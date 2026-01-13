Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е осъден от Съда по гражданско право в Истанбул да заплати 150 хил. турски лири, или близо 3 хил. евро обезщетение на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган по дело за клевета, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Искът е заведен заради думи, използвани в публикация в профила на Екрем Имамоглу в социалните мрежи на 20 март 2025 г., след ареста и отстраняването му от длъжност. Изказването Ердоган счел за насочено към личния и професионалния му живот, предаде кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали.

На последното заседание по делото страните бяха представлявани пред съда от своите защитници. Адвокатът на Ердоган Ферах Йълдъз заяви, че със своите думи Имамоглу е взел открито на прицел както турския президент, така и институциите. Според юриста другата страна не е представила никакви доказателства в подкрепа на твърденията си.

Адвокатът на Имамоглу, на свой ред, поиска делото да бъде отложено. Съдията обаче припомни казаното от него при предишни заседания – че ако страните не се явят в съдебната зала, ще бъде взето решение, без да са изслушани.

При съобщаването на решението съдията заяви, че искът е частично уважен и Имамоглу ще трябва да заплати на Ердоган обезщетение в размер на 150 хил. турски лири при поискани 250 хил.

Редактор: Мария Барабашка