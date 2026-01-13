Бившият премиер на Австралия ще подаде оставка предсрочно като посланик в САЩ, след като се появи видеоклип, в който той нарича президента Доналд Тръмп „селски идиот“. Клипът, който отново се завъртя в мрежата, датира от 2021 г., пише The Times.

Австралийският премиер Антъни Албанезе и министърът на външните работи Пени Уонг похвалиха работата на Ръд като посланик. Те обясниха още, че негов заместник ще бъде обявен през следващите седмици.

Снимка: Getty Images

Ръд, който два пъти е бил премиер на Австралия от Лейбъристката партия, започна четиригодишния си мандат като посланик през март 2023 г. по време на администрацията на Байдън. Работата му обаче се превърна в по-голямо предизвикателство след победата на Тръмп на изборите през ноември 2024 г.

След назначаването му за посланик Ръд премахна критичните коментари за Тръмп от онлайн профилите си, включително такива, в които нарича американския президент „предател на Запада“ и „най-разрушителният президент в историята“.

През октомври Ръд се срещна с Тръмп в Белия дом. На събитието присъстваха и журналисти, като един от тях напомни за критиките на посланика. От своя страна американският президент попита посланика: "Нещо лошо ли си казал?", на което Ръд отговори: „Преди да заема тази позиция, господин президент". „И аз не те харесвам и вероятно никога няма да те харесвам", заяви Тръмп на Ръд.

Белият дом коментира напускането на Ръд с думите: „Посланик Ръд работи добре с президента Тръмп и администрацията. Пожелаваме му успех.“

Албанезе пък заяви, че решението за оттеглянето е изцяло на Ръд и че не е бил принуден да направи това преждевременно. „Кевин Ръд има работна етика, каквато не съм срещал – той е работил неуморно“, каза премиерът.

Редактор: Цветина Петрова