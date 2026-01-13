Певецът Хулио Иглесиас е изправен пред обвинения в сексуално посегателство от две бивши служителки, работили в негови имоти в Карибския басейн, сочи журналистическо разследване. То е публикувано във вторник от испанския новинарски сайт elDiario.es и включва свидетелства на двете жени, съобщава The Times. Едната от тях определя имението, в което е работила, като „къща на ужаса“.

Обвиненията се отнасят за събития от 2021 година, когато Иглесиас, който сега е на 82 години, е живял в своите домове в Пунта Кана в Доминиканската република и в Лайфърд Кей на Бахамите. Според публикацията и двете жени били служители и живеели в домовете му - едната работила като домашна помощница, а другата - като физиотерапевт.

Домашната помощница, представена с псевдоним, твърди, че редовно била привиквана в спалнята на Иглесиас в края на работния ден и била подлагана на сексуален контакт без съгласие. По думите ѝ тя била жертва и на физическо, и на словесно малтретиране.

Първата жена разказва пред elDiario.es: „Чувствах се принудена да правя неща, без да имам възможност да кажа "не". Тази къща трябва да се нарича къща на ужаса, защото е кошмар – ужасно място“. Тя твърди, че Иглесиас я е викал в стаята си по няколко пъти седмично през нощта, подлагал я е на сексуално насилие, удрял я с шамари и я обиждал. По думите ѝ в някои случаи това ставало с участието или в присъствието на икономки. Насилието спирало, единствено когато съпругата на певеца - Миранда Рейнсбургер, или други гости били в имота. Тя описва предполагаемото насилие в детайли и казва, че с времето се е почувствала като „кукла“ без реална възможност да откаже. Допълва, че след като напуснала дома на Иглесиас, потърсила психологическа помощ.

Снимка: Хулио Иглесиас и съпругата му

Втората жена твърди, че Иглесиас я целувал и докосвал без нейно съгласие.

И двете жени заявяват пред elDiario.es, че работната им среда била белязана от контрол, тормоз и унижение. По-младата от двете обвинителки била на 22 години по време на предполагаемите атаки, сочи разследването.

Сайтът съобщава, че е провел множество интервюта с двете жени и е събрал подкрепящи твърденията им доказателства, включително снимки, телефонни обаждания, съобщения в WhatsApp, медицински доклади и трудови документи. Журналисти разговаряли и с други бивши служители, които работили в домакинствата на Иглесиас в различни периоди между края на 90-те години и 2023 година.

Към вторник няма публично оповестяване на повдигнати наказателни обвинения във връзка с твърденията. Съобщава се, че двете обвинителки потърсили правен съвет от международна организация за защита на човешките права и получили психологическа подкрепа.

Иглесиас - един от най-известните певци на Испания, добива популярност през 70-те години на ХХ век, след като кратката му кариера като вратар в младежкия отбор на „Реал Мадрид“ е прекъсната от автомобилна катастрофа. Записите му се превръщат в световни хитове и му носят международно признание.

Снимка: Getty Images

Той създава приятелства с бившия крал на Испания Хуан Карлос, бившия президент на Съединените щати Роналд Рейгън и семейство Клинтън. Обявяван е за „баща на годината“ от американска семейна организация. Иглесиас и 60-годишната Рейнсбургер са във връзка повече от 30 години. Те се ожениха през 2010 г. Имат пет деца и поддържат дискретен живот заедно, главно в имотите си в Испания и Маями. Хулио Иглесиас е баща на поп звездата Енрике Иглесиас.

Редактор: Цветина Петрова