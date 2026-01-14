Европейската комисия с председател Урсула фон дер Лайен отново ще бъде подложена на вот на недоверие в Европейския парламент. Това става ясно, след като председателят на ЕП Роберта Мецола е уведомила лидерите на парламентарните групи за стартирането на процедурата, пише БТА.

Дебатите и гласуването са насрочени за следващата седмица по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург.

ЕС подписва търговското споразумение с държавите от Меркосур

Това е четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и нейния екип за период от около шест месеца. Настоящата инициатива е на дясната парламентарна група „Патриоти за Европа“, която отправя критики към Европейската комисия най-вече заради търговското споразумение с държавите от Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

В групата „Патриоти за Европа“ членуват френският „Национален сбор“ на Марин Льо Пен, както и партията на унгарския премиер Виктор Орбан.

За да бъде включен в дневния ред на Европейския парламент и подложен на дебат и гласуване, вотът на недоверие трябва да бъде подкрепен от поне една десета от общо 719-те евродепутати.

Редактор: Ралица Атанасова