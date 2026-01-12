Европейският съюз ще подпише в събота търговското споразумение с държавите от Меркосур, съобщиха от Европейската комисия. Сделката ще бъде парафирана в Парагвай от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Споразумението предизвика фермерски протести в много страни членки. Според анализатори у нас сделката ще е от полза за индустрията, но със спорни ползи за земеделието.

Държавите от Меркосур са Бразилия, Аржентина, Боливия, Парагвай и Уругвай. Търговското споразумение между Европейския съюз и тях ще създаде най-голямата зона за свободна търговия в света с над 780 милиона потребители. Според анализатори сделката ще е от полза както за българската, така и за цялата европейска икономика заради достъпа до по-голям пазар и ключови суровини.

„Отваря пазарите към индустрии, за да погледнем и другия прочит към ресурсни икономики – българската промишленост ще може да изнася машини, съоръжения и услуги към икономики, които в момента поемат пътя на огромна индустриализация. Тоест нашата индустрия ще може да достъпва тези пазари. Автомобилостроенето, което беше основна точка Германия винаги да подкрепя това споразумение, също ще се възползва“, коментира Преслав Райков, финансов анализатор.

Що се отнася до сектор земеделие, бившият земеделски министър Явор Гечев обаче вижда повече минуси, отколкото плюсове за европейския пазар в същата тази сделка.

„Продължаващата политика на тази ЕК по отношение на земеделието, с намаляването на парите за земеделието, с повишаването на екологичните изисквания и съответно свалянето на всички бариери по отношение на вноса, на практика продължава да убива земеделието“, заяви Явор Гечев, бивш земеделски министър.

Според Гечев производителите в Латинска Америка са поставени при по-изгодни условия за работа от нашите.

„Споразумението включва 99 хил. тона годишно говеждо месо, 180 хил. тона годишно птиче месо и свинско месо. Те могат да се внасят на практика без мита. Когато правиш пазарни намеси, пазарът вече се изкривява. Когато имаш свръхвисоки изисквания – в Европа има изисквания за екологични стандарти в земеделието 10 пъти по-високи от които и да е в други части на света“, добавя още Гечев.

Сделката, за която се преговаря повече от 25 години, се очаква да бъде подписана на 17 януари в Парагвай.