Русия обяви, че експулсира британски дипломат, когото обвинява в шпионаж под прикритие. „Акредитацията на лицето се отменя. То трябва да напусне Руската федерация в рамките на две седмици“, посочи министерството.

Руското външно министерство заяви, че е привикало британския временен посланик, на когото е бил отправен „силен протест във връзка с получената от компетентните руски власти информация, че един от дипломатическите служители на посолството принадлежи към британските разузнавателни служби“.

Руският генщаб съобщи, че Москва е превзела 300 кв. км украинска територия през януари

Редактор: Мария Барабашка