Руските войски освободиха около 8 населени места и поеха контрол над повече от 300 квадратни километра украинска територия през първите две седмици на януари. Това обяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал Валерий Герасимов на работна среща.

По-рано Русия съобщи, че през миналата година е завзела 6640 кв. км в Украйна.

Украйна създава буферна зона в района на Курск

Руските сили на практика настъпват по всички направления в зоната на специална военна операция, допълни Герасимов. "Военнослужещите от групировката войски "Днепър" напредват към град Запорожие. Освободени са населените пунктове Белогорие и Новобайковское", допълни той.

"След освобождаването на населения пункт Северск Южната групировка войски се придвижва активно в посока Славянск", отбеляза още Валерий Герасимов.

Редактор: Цветина Петкова