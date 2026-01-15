Извънредно заседание на Съвета по отбрана беше свикано тази сутрин от френския президент Еманюел Макрон. Причината за кризисната среща е заявеното от американския държавен глава Доналд Тръмп намерение да придобие Гренландия, както и насилственото потушаване на националните протести в Иран.

В среднощно съобщение в социалната мрежа Х Макрон заяви, че първата група френски военни вече се е отправила към Гренландия, за да участва в ученията, организирани от Дания и автономната арктическа територия. „По искане на Дания реших, че Франция ще участва в съвместни учения в Гренландия“, написа Макрон. „Първите френски части вече са на път. Други ще ги последват“, добави той.

Представител на френските власти потвърди, че е билао планирано кризисната среща да започне в 8 ч. местно време. Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да изпращат войски в Гренландия в демонстрация на подкрепа за Копенхаген и Нук.

Разполагането на войски след срещата между американски, датски и гренландски представители показва, че все още има фундаментални разлики между това как Вашингтон, Копенхаген и Нуук виждат бъдещето на острова.

