Ханс Цимер ще композира музиката на предстоящия сериал на HBO „Хари Потър”. Поредицата, чиято премиера е планирана за 2027 година и ще бъде излъчвана в продължение на 10 години, е базирана на книгите на Дж. К. Роулинг за малкия магьосник и неговите приключения.

Цимър, който има своя музикална компания Bleeding Fingers Music, сподели, че музикалното наследство на „Хари Потър” е допирна точка за композитори от цял свят и за него ще бъде истинска чест да се присъедини към такъв забележителен екип.

„Магията е навсякъде около нас, често просто отвъд обсега ни, но както в света на Хари Потър, просто трябва да я търсите”, каза още легендарният композитор.

Цимър е един от музикалните артисти с изключително характерен „почерк” в работата си. Той е носител на две награди „Оскар” за музиката към филмите „Дюн 1” и „Цар Лъв”. Носител е на едно отличие на БАФТА отново за „Дюн 1” и три статуетки „Златен глобус” за „Цар Лъв”, „Гладиатор”и „Дюн 1”. Също така има пет награди „Грами” – две за „Цар Лъв”, „Аленият прилив”, „Батман: Черният рицар” и „Дюн 2”.

Снимка: Getty Images

Името на Ханс Цимер стои зад едни от най-големите филмови класики и хитови ленти като: „Да возиш мис Дейзи”, „Телма и Луис”, „Обратна тяга”” „Скалата”, „Миротворецът”, „Принцът на Египет”, „Тънка червена линия”, „Пърл Харбър”, „Ханибал”, "Последният самурай", „Плачът на Слънцето”, „Крал Артур”, „Карибски пирати: Сандъкът на мъртвеца”, „Шерлок Холзс”, „Генезис”, „Мегаум”, „Ранго”, „Шерлок Холмс: Игра на сенки”, „Черният рицар: Възраждане”, „Човек от стомана”, „12 години в робство”, „Невероятният Спайдърмен 2”, „Интерстелар”, „Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта”, „Скрити числа”, „Дюнкерк”, „Х-Мен: Тъмния феникс”, „Жената чудо”, „Топ Гън: Маверик”. F1 и много други.

Той е признат за един от най-иновативните музикални таланти на Холивуд и е обявен „Дейли Телеграф“ за един от стоте живи музикални гении.