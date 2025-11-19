Даниел Радклиф сподели в интервю за "Добро утро, Америка", че е изпратил писмо до актьора, който играе Хари Потър в предстоящата телевизионна адаптация. Звездата, която покори сърцата на феновете с ролята си на малкия магьосник, допълни, че Доминик Маклафлин, който пое ролята в рестартирания сериал на HBO, му е изпратил „много мило съобщение в отговор“.

Радклиф каза: „Не искам да бъда призрак в живота на тези деца, но просто исках да пиша на Доминик, за да кажа: „Надявам се да си прекараш страхотно и дори по-добре от мен - аз си прекарах страхотно, но се надявам и ти да си прекараш още по-добре“.

"Виждам снимките - неговите и на другите деца и просто искам да ги прегърна", сподели още Даниел и пожела успех на малките бъдещи магьосници.

„Изглеждат толкова млади. Просто ги гледам и си казвам: „О, лудост е, че правех това на тази възраст.“ Но е и невероятно мило и се надявам, че си прекарват страхотно", допълни звездата.

Миналата година беше обявен открит кастинг за ролите и над 30 000 деца се явиха на прослушване за ролите на Хари, Рон и Хърмаяни. Освен Маклафлин, избраните актьори, които вече започнаха снимките за поредицата, са Арабела Стантън и Алистър Стаут.

Премиерата на първи епизод от новия сериал е планирана за 2027 година, като се очаква цялата продукция да отнеме общо 10 години и да обхване всяка от седемте книги на Дж. К. Роулинг, на които са базирани филмите.