В кожарската фабрика „Чуара" в стария град Фес, Мароко, местните боядисват, перат и окачват кожени изделия, следвайки вековни традиции. Предприятието снабдява целия пазар в града, а занаятът е признат като национално наследство.

Основани през 11. век, тези фабрики са сред най-старите и най-големите в Мароко, намиращи се в близост до Синята порта.

Редактор: Дарина Методиева