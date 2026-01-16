-
Занаятът е признат като национално наследство
В кожарската фабрика „Чуара" в стария град Фес, Мароко, местните боядисват, перат и окачват кожени изделия, следвайки вековни традиции. Предприятието снабдява целия пазар в града, а занаятът е признат като национално наследство.
Основани през 11. век, тези фабрики са сред най-старите и най-големите в Мароко, намиращи се в близост до Синята порта.
