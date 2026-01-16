Европейската комисия прие днес пакет от законодателни предложения, с които цели да гарантира непрекъсната финансова подкрепа за Украйна през 2026 и 2027 година.

Пакетът включва три основни предложения: създаване на нов заем за Украйна в размер на 90 млрд. евро, промени в механизма „Украйна“ за осигуряване на бюджетна помощ, както и изменение на регламента за Многогодишната финансова рамка, което да позволи заемът да бъде гарантиран чрез бюджетния резерв на ЕС.

Още през декември Европейският съвет се договори за предоставяне на 90 млрд. евро в подкрепа на бюджетните и военните нужди на Украйна за следващите две години. Новият т.нар. „Заем за подкрепа на Украйна“ ще бъде с ограничен регрес и ще се разпределя в два основни компонента – около 60 млрд. евро за военна помощ и 30 млрд. евро за обща бюджетна подкрепа.

Средствата ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на страната, гарантиране на функционирането на държавата и основните обществени услуги, както и към повишаване на устойчивостта на Украйна и по-тясната ѝ интеграция с европейската отбранителна индустрия.

Европейският съюз си запазва правото, в съответствие с европейското и международното право, да използва замразените руски активи на територията на ЕС за погасяване на заема. Предложението за т.нар. „репарационен заем“, представено през декември 2025 г., остава в сила.

Подкрепата ще бъде финансирана чрез общо европейско заемане от капиталовите пазари, като заемът ще бъде гарантиран от бюджетния резерв на ЕС – подход, използван и при предишни финансови инструменти за Украйна от 2023 г. насам.

За да може Европейската комисия да започне отпускането на средства през второто тримесечие на 2026 г., документите трябва да бъдат приети в кратки срокове. След това ще последват изпълнителни решения и координация с украинските власти за първото плащане.

Както и при досегашните механизми за помощ, новият пакет ще бъде обвързан със строги условия, включително мерки за върховенство на закона и борба с корупцията.

От началото на войната ЕС и държавите членки са предоставили общо 193,3 млрд. евро подкрепа за Украйна и украинците – най-големият принос в световен мащаб. Според оценки на Международния валутен фонд, новият пакет ще покрие около две трети от финансовите нужди на Украйна за следващите две години, като остава ключова и подкрепата от международните партньори, включително страните от Г-7.

Редактор: Ралица Атанасова