В новия епизод на „Непознатите земи“ този уикенд ще се потопим в ежедневието на Хавана, Куба. С Марияна Торманова и Explorers Club Bulgaria ви пренасяме години назад – не с машина на времето, а чрез разходка из колоритните улици на стария град.

Сърцето на Хавана е Плаза Виеха – „Старият площад“, построен през 16-и век, където кипял социалният и търговският живот на града. Там занаятчии, търговци и местни жители обсъждали новини и политически решения, а днес площадът впечатлява с цветните си колониални сгради, кафенета и магазини.

Срещаме ви с Фаяне и нейната приятелка – момичета, които представят духа на колониалната жена от 18-и век, носеща цветя и плодове и забавляваща посетителите. Фаяне обяснява: „Днес представяме това пред туристите на Плаза Виеха. Нашата задача е да ги забавляваме.“

Разходката продължава към емблематичния бар „Ла Бодегита“, любимото място на легендарния писател Ърнест Хемингуей, където посетителите могат да усетят духа на кубинската култура и литература.

