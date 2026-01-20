Загубихме истински маестро, който завинаги ще бъде запомнен с изкуството си, написа в социалните мрежи Донатела Версаче за Валентино, предадоха "Ройтерс" и АФП. Дизайнерът почина на 19 януари на 93-годишна възраст в дома си в Рим, съобщиха от неговата фондация. „Мислите ми са с Джанкарло (съосновател на марката, партньор в работата и спътник в живота на дизайнера в продължение на над четири десетилетия, бел. ред.), който никога не се отдели от него през всичките тези години. Валентино никога няма да бъде забравен“, добавя тя в публикацията си.

Почина легендарният моден дизайнер Валентино

„Имаше добро сърце, пълно с човечност. Беше приятел, а твоето изкуство и страст завинаги ще останат източник на вдъхновение. Беше привилегия да те познавам и винаги ще те нося в сърцето си. Аз и моето семейство изказваме съболезнования на Джанкарло и цялото семейство“, каза звездата на италианското кино София Лорен.

„За теб красотата не беше лукс или украса - тя беше форма на защита, безопасно място, единственото възможно. Щит срещу света... Ти беше мой ментор. Ти ме научи, че модата е радост, макар и много сериозна“, каза дизайнерът Пиерпаоло Пичоли. Той напусна модната къща на Валентино през 2024 г., където работи в продължение на четвърт век.

Снимка: Валентино и Донатела Версаче, Getty Images

„Сърцето ми беше разбито, когато чух за кончината на Валентино Гаравани. Той беше истински майстор в работата си и аз винаги ще бъда благодарна за годините, в които имах привилегията да работя в тясно сътрудничество с него“, написа моделът Синди Кроуфорд. Нейната колежка от модния подиум Клаудия Шифър сподели: „Той е истинска легенда, която ще живее вечно чрез марката, която създаде - въплъщение на вечна елегантност и блясък".

„Валентино беше майстор и за мен беше чест и голяма привилегия да го познавам! Винаги ще помня неговата голяма доброта и безкрайна елегантност”, отбеляза певицата и бивш модел Карла Бруни.

Валентино беше сред дизайнерите предпочитани от холивудските звезди - Елизабет Тейлър, Ава Гарднър, Лана Търнър, Одри Хепбърн, Шарън Стоун, Джулия Робъртс, Гуинет Полтроу.

„Изглежда това е краят на една епоха. Ще ни липсва много“, написа актрисата Гуинет Полтроу в Instagram под снимка, на която целува Валентино по бузата.

„Валентино е безспорен майстор на стила и елегантността и вечен символ на италианската висша мода. Италия губи една легенда, но неговото наследство ще продължи да вдъхновява поколенията. Благодарим ти за всичко“, написа в Х италианският премиер Джорджа Мелони.

„Валентино превърна елегантността в универсален език, съчетавайки традиция и дързост с рядка прецизност. Неговото наследство остава едно от най-ярките изражения на италианската култура. Моите мисли са с неговото семейство, близките му и особено Джанкарло Джамети. Неговият дух ще продължи да живее чрез модната къща, която носи името му“, написа изпълнителният директор на компанията „Керинг” Лука де Мео. През 2023 г. корпорацията придоби 30% от акциите на „Валентино груп" за 1,7 милиарда евро, припомня АНСА.

Снимка: Валентино и Джанкарло Джамети, Getty Images

„Валентино Гаравани беше не само безспорен протагонист на модата, но и централна фигура в италианската културна история", написа Алесандро Микеле, творчески директор на модната къща „Валентино”. Според него покойният дизайнер „оставя на всички нас едно дълбоко наследство: идеята, че да създаваш означава да се грижиш, че красотата е търпеливо внимание към телата, към формите, към времето, което минава през тях и ги съхранява”.

Поклонението пред Валентино ще се състои в сряда и четвъртък, 21 и 22 януари, а погребението му ще е в Рим в петък, 23 януари, се казва в съобщението на фондацията, основана от дизайнера и партньора му Джанкарло Джамети.

Редактор: Цветина Петрова