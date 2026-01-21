Журналистите Юри Велев и Людмил Илиев направиха задълбочен анализ на решението на президента да се оттегли от държавния си пост, за да се включи директно в активната партийно-парламентарна политика. Според тях този ход бележи рязка промяна в утвърдения политически модел и поставя редица въпроси както за мотивите зад решението, така и за последиците му върху институционалния баланс, доверието на избирателите и бъдещата конфигурация на властта в страната.

Зам.-главният редактор на "24 часа" Юри Велев смята, че ироничното в актуалната политическа ситуация е, че всички очакваха президентът да се оттегли точно сега. "А той го направи преди назначаването на служебно правителство, за да няма конфликт на интереси. Сега се очаква Радев да се яви на избори с няколко партии в коалиция, която да се именува така както ще се казва политическият му проект в бъдеще. Президентът е военен, а сега е моментът за битка, нямаше как да изпусне момента да се включи в нея. От човек, който говори на народа, той се превръща в един от многото, които трябва да отговарят на въпроси. От голямо значение е кои ще са хората по места, които ще запълнят листите му", заяви Велев в студиото на "Твоят ден".

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

Oт своя страна журналистът от вестник "Сега" Людмил Илиев призова към рационален политически анализ и гласуване, които да се базират на политиките на Румен Радев, а не само на симпатии към личността му.

"Изненада беше моментът, който държавният глава избра, за да се оттегли. Очаквах да изкара докрай мандата си. Оказа се, че думите на Нова година му са били политически лозунг и ангажимент за бъдещето. Не вярвам, че има значение само личността на президента, а не идеологията, партията и убежденията зад нея. Важни са и хората около Румен Радев, както и целите му, вотът на парламентарните избори няма как да е мажоритарен. Има значение и на какви принципи ще основеш един политически проект", коментира Илиев.

По думите му е фрапиращо каква голяма мистерия са възгледите на държавния глава в оставка. "Знаем от него, че не харесва Пеевски, Борисов, Кирил Петков и Асен Василев, освен това има позитивно отношение към Русия. Като политическа фигура, Радев е правил това, което е полезно за него. Вината е в обществото - никога не сме му задавали въпросите, които да ни доведат до отговорите за убежденията му. В неведение сме по какъв начин е подреждал служебните си правителства, а те бяха съществен механизъм за подбор на кадри в политическата система", посочи Илиев.

