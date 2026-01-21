Рим отдава последната си почит на легендарния дизайнер Валентино, който превърна своите блестящи рокли и характерния червен нюанс в символ на италианската елегантност, съобщи "Асошиейтед прес".

Валентино Гаравани почина на 93-годишна възраст в имението си в Рим на 19 януари. Домът му, който е и централа на фондацията "Валентино", се намира на площад „Минянели“, на няколко крачки от световноизвестните Испански стълби. Там, в сряда и четвъртък, е поклонението пред дизайнера. Погребението на Валентино ще се състои в петък в базиликата "Санта Мария дели Анджели е деи Мартири" в центъра на Рим.

"Италия губи една легенда": Джорджа Мелони, София Лорен, Донатела Версаче и други с последни думи към Валентино

Очаква се стотици модни знаменитости, представители на властта и обикновени граждани да отдадат почит на „последния император“ на италианската мода по време на публичното поклонение.

Наричайки го една от „най-ярките и обичани фигури в Италия“, кметът на Рим Роберто Гуалтиери подчерта силните връзки на дизайнера с италианската столица.

Снимка: Getty Images

Настоящият творчески директор на модна къща „Валентино“ Алесандро Микеле написа в Instagram, че продължава да усеща погледа на дизайнера, докато работи по следващата колекция, която ще бъде представена на 12 март в Рим, а не както обикновено в Париж.

♦ Джанкарло Джамети: Посланието на Валентино е, че модата служи да краси, а не да осмива

Партньорът на Валентино - Джанкарло Джамети, сподели, че италианският дизайнер обичал да създава тоалети, които правят жените красиви. "Той винаги казваше: "Не е моя вина, просто обичам красотата", каза още Джамети пред журналисти пред централата на "Валентино" в Рим.

Почина легендарният моден дизайнер Валентино

Снимка: Getty Images

Посланието на дизайнера беше, че модата служи да краси, а не да осмива. "Той ни научи да уважаваме жените", посочи Джамети.

Снимка: Getty Images

Смъртта на Валентино помрачи деня на откриването на парижката Седмица на модата за мъжко облекло.

Италианският дизайнер бе обожаван от поколения кралски особи, първи дами и филмови звезди - от Джаки Кенеди Онасис, Нанси Рейгън до Джулия Робъртс, Шарън Стоун, Елизабет Тейлър и кралица Рания от Йордания, отбелязва "Асошиейтед прес". Въпреки че е създал някои от най-емблематичните тоалети за червения килим, той вероятно е най-известен с роклите си в наситено червено - "червеното на Валентино".

