Министър-председателят в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация, която участва в ежегодната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. В състава на делегацията участва и министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

В рамките на форума Желязков и членовете на българската делегация провеждат срещи с държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и на водещи международни компании.

Акцент в разговорите са глобалната икономическа и геополитическа среда, въпросите на сигурността, устойчивото развитие, енергийната трансформация и утвърждаването на България като надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО.

В този контекст Георг Георгиев изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава, с което на българската общественост се съобщава за получена до президента Румен Радев покана от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп за включване в негова инициатива, обозначена като Съвет на мира.

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на Желязков във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ, пише в съобщението от Министерството на външните работи . До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представяния 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред, заяви първият ни дипломат, допълват от ведомството.

По думите на Георгиев възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом. А днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент. Министърът в оставка счита, че в условията на засилена международна динамика и с оглед на предстоящите избори в България темите от международния дневен ред изискват ясни, отговорни и категорични позиции. Българските граждани имат право да знаят къде се намира страната ни, какви позиции защитава, каква политика провежда и към кое ценностно и цивилизационно пространство принадлежи, заяви Георгиев.

Само през последната година България завърши ключови етапи от своя интеграционен процес, включително пълноправното си участие в Шенген и присъединяването към еврозоната – стратегически решения с дългосрочен характер, по които към момента липсва публична позиция от страна на държавния глава, пише още в прессъобщението от МВнР.

Правителството на Република България, ръководено от Росен Желязков, последователно и отговорно ще продължи да изпълнява своите ангажименти в рамките на конституционния си мандат, отстоявайки европейската идентичност на България, принадлежността ѝ към Европейския съюз, както и ролята ѝ на надежден партньор в трансатлантическото пространство и съюзник в НАТО, допълват от ведомството.

Редактор: Цветина Петрова