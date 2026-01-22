Снимка: АП/Видео: Reuters
Близки на все още изчезналите разкритикуваха бавния ход на спасителната операция
Огромен пожар в търговски център в най-големия град на Пакистан взе 55 жертви. Това заяви представител на властите в Карачи.
Близки на все още изчезналите разкритикуваха бавния ход на спасителната операция в триетажния търговски център „Гул Плаза“, където екипи продължават да претърсват развалините за човешки останки.
😢 Karachi's Gul Plaza fire horror: Death toll rises, ~70 people still MISSING as rescue ops continue. Governor says situation grim.— Usman Rasul (@urasul) January 19, 2026
Prayers for the victims & families 💔 How can we help more?#KarachiFire #Pakistan #PrayForKarachi #BREAKING pic.twitter.com/0XgXws4vk4
Повече от 50 семейства са предоставили ДНК проби на свои близки. „Ще предадем телата на семействата, след като пробите бъдат съпоставени“, съобщиха здравните власти.
#Karachi : #Gullplaza mall in Pakistan’s Financial capital was left to ashesh and rubbles after a sudden fire.— Amitabh Chaudhary (@mithilawaaaala) January 19, 2026
No fire extinguisher, no emergency evacuation, no rescue force , no army or police for hours … this is what a failed state looks like !! pic.twitter.com/YQIa2OS56g
Пожарите са често явление в пазарите и фабриките на Карачи, които са известни с лошата си инфраструктура, но пожар с такъв мащаб е рядкост.
The death toll from a massive fire at a shopping plaza in Pakistan rose to 30, with dozens of people—including many minors—still missing. pic.twitter.com/NHa7j5DC5c— Salty Whaler (@VanHels37359867) January 22, 2026
Фараз Али, чийто баща и 26-годишен брат са били в мола по време на инцидента, заяви, че иска „телата да бъдат открити и предадени на семействата им“. „Това е всичко, което искаме – семействата да получат утеха и покой. Поне да можем да ги видим за последен път, в каквото и състояние да са, за да им кажем последно сбогом“, каза 28-годишният мъж.
Правителствена комисия е започнала разследване.Редактор: Цветина Петкова
