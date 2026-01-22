Огромен пожар в търговски център в най-големия град на Пакистан взе 55 жертви. Това заяви представител на властите в Карачи.

Близки на все още изчезналите разкритикуваха бавния ход на спасителната операция в триетажния търговски център „Гул Плаза“, където екипи продължават да претърсват развалините за човешки останки.

😢 Karachi's Gul Plaza fire horror: Death toll rises, ~70 people still MISSING as rescue ops continue. Governor says situation grim. Prayers for the victims & families 💔 How can we help more? #KarachiFire #Pakistan #PrayForKarachi #BREAKING pic.twitter.com/0XgXws4vk4

Повече от 50 семейства са предоставили ДНК проби на свои близки. „Ще предадем телата на семействата, след като пробите бъдат съпоставени“, съобщиха здравните власти.

#Karachi : #Gullplaza mall in Pakistan’s Financial capital was left to ashesh and rubbles after a sudden fire.



No fire extinguisher, no emergency evacuation, no rescue force , no army or police for hours … this is what a failed state looks like !! pic.twitter.com/YQIa2OS56g