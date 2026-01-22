Близки на все още изчезналите разкритикуваха бавния ход на спасителната операция

Огромен пожар в търговски център в най-големия град на Пакистан взе 55 жертви. Това заяви представител на властите в Карачи.

Близки на все още изчезналите разкритикуваха бавния ход на спасителната операция в триетажния търговски център „Гул Плаза“, където екипи продължават да претърсват развалините за човешки останки.

Повече от 50 семейства са предоставили ДНК проби на свои близки. „Ще предадем телата на семействата, след като пробите бъдат съпоставени“, съобщиха здравните власти.

Пожарите са често явление в пазарите и фабриките на Карачи, които са известни с лошата си инфраструктура, но пожар с такъв мащаб е рядкост.

Фараз Али, чийто баща и 26-годишен брат са били в мола по време на инцидента, заяви, че иска „телата да бъдат открити и предадени на семействата им“. „Това е всичко, което искаме – семействата да получат утеха и покой. Поне да можем да ги видим за последен път, в каквото и състояние да са, за да им кажем последно сбогом“, каза 28-годишният мъж.

Правителствена комисия е започнала разследване. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

