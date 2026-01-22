Снимка: iStock
Полицията призова гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си
Трима души са убити, a eдин е бил ранен при стрелба в австралийския щат Нов Южен Уелс, съобщи полицията, цитирана от "Асошиейтед прес".
Службите за спешна помощ са били извикани на адрес в Лейк Карджелиго – град с около 1500 жители, след сигнал, се казва в полицейско изявление.
Шестима убити в Мисисипи, има задържан
Извършителят се издирва. Полицията призова гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си.Редактор: Габриела Павлова
Източник: Анелия Пенкова, БТА
Последвайте ни