Трима души са убити, a eдин е бил ранен при стрелба в австралийския щат Нов Южен Уелс, съобщи полицията, цитирана от "Асошиейтед прес".

Службите за спешна помощ са били извикани на адрес в Лейк Карджелиго – град с около 1500 жители, след сигнал, се казва в полицейско изявление.

Шестима убити в Мисисипи, има задържан

Извършителят се издирва. Полицията призова гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си.

Редактор: Габриела Павлова