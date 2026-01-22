Мнозинството от гражданите на Молдова не подкрепя идеята за обединение с Румъния, заяви президентът Мая Санду на пресконференция в Кишинев, предадоха "Аджерпрес" и "Диджи24", цитирани от кореспондента на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Данните от последния Барометър на общественото мнение, проведен през септември 2025 г., показват, че повечето молдовски граждани биха се противопоставили на обединението в случай на референдум. Почти 46% биха гласували против, а над 33 на сто - "за".

„Според проучванията няма подкрепа от мнозинството. Ние сме демократична страна и стриктно следваме решението на гражданите“, каза Мая Санду и допълни, че не е обсъждала темата с европейските лидери.

Парламентът на Молдова назначи за премиер проевропейски икономист

По-рано този месец, в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания, тя заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос.

Днес Санду припомни, че това не е първият път, когато изразява мнението си по темата, но не представи конкретен сценарий, при който би организирала подобно всеобщо допитване.

„Това, което най-много искам за Република Молдова, е гражданите да са в мир и безопасност и ние да останем част от свободния свят. Това, от моя гледна точка, са най-важните неща, особено във все по-трудния регионален и международен контекст. Това може да се осигури чрез присъединяването на Република Молдова към Европейския съюз и евентуално, ако страната беше под закрилата на Румъния. За първия план, за европейска интеграция, имаме мнозинството от подкрепата на гражданите на Република Молдова“, коментира Мая Санду.

Редактор: Емил Йорданов