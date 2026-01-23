Бившият олимпийски сноубордист Райън Уединг, който бе сред най-издирваните бегълци от Федералното бюро за разследване, е бил арестуван, съобщиха властите. Той е обвинен в участие в мащабен наркотрафик и в убийството на федерален свидетел.

Уединг е задържан в петък, потвърдиха пред "Асошиейтед прес" двама души, запознати със случая, които не са били упълномощени да коментират публично разследването и са говорили при условие за анонимност.

Мексиканските картели: От кръвта по улиците и безследно изчезналите до наркоинфлуенсърите

Очаква се арестът да бъде официално обявен по-късно по време на пресконференция в Калифорния с участието на директора на ФБР Каш Пател. По информация на един от източниците Уединг е бил задържан на територията на Мексико.

Бившият олимпиец бе включен в списъка на ФБР „10-те най-издирвани“, като за информация, водеща до ареста и осъждането му, бе обявена награда в размер на 15 милиона долара.

Миналия месец ФБР разпространи нова снимка на Уединг, за която се смята, че е направена през лятото в Мексико, и посочи, че той вероятно се укрива в региона.

Редактор: Габриела Павлова