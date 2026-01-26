Снимка: iStock
Това не означава отпадане на двойното етикетиране
Започва последната седмица, в която можем да ползваме левове като легитимно разплащателно средство. От 1 февруари, което се пада тази неделя, разплащанията у нас ще стават само в евро.
Това обаче не означава отпадане на двойното етикетиране, в Закона за приемане на еврото е записано, че то ще важи до една година след приемане на единната европейска валута.
Последната седмица на лева: След 31 януари плащаме само в евро
До края на юни ще можем без такси да обръщаме левове в евро в клоновете на търговските банки, а услугата ще бъде налична завинаги на касите на Българската народна банка.
От 1 февруари плащаме само в евро.Редактор: Ралица Атанасова
