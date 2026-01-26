Снимка: iStock
Стотици посетители на зоопарка в Токио се сбогуваха с тях
Стотици любители на панди се стекоха в зоопарка "Уено" в Токио, за да си кажат довиждане с пандите близнаци Лей Лей и Сяо Сяо. Мечките трябва да бъдат върнати на Китай след около седмица.
Желаещите да видят пандите за последно бяха толкова много, че билетите се раздаваха чрез лотария. Връщането на пандите в Китай беше е планирано от известно време. Въпреки това, събитието се разглежда като показателно за влошените отношения между Токио и Пекин.
Зоологическата градина в Мюнхен ще получи две панди от Китай
След връщането на 4-годишните мечки, Япония остава без нито една панда за първи път от 1972 г. насам.Редактор: Ралица Атанасова
