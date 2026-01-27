В рубриката „Еврото – въпроси и отговори” Нели Тодорова разказва за различните серии евробанкноти. Причината - зрители на NOVA пишат, че се случва търговци да отказват да приемат банкноти от старата серия и дори се съмняват, че става въпрос за фалшификати.

Като изключим това, че фалшиви банкноти все пак бяха засечени от МВР, добре е да знаем, че в момента има две серии, които са съвсем истински.

Някои хора мислят, че всяка държава има свои банкноти, но това не е така. Важи само за монетите. Банкнотите са еднакви за всички страни в еврозоната.

Има обаче две серии банкноти, които се различават една от друга. Първата, която циркулира от 2002 г., включва купюри от 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Във втората серия, позната с името „Европа“, няма 500-еврова банкнота. Първите банкноти от втората серия са пуснати в обращение през 2013 г. Целта е новите да заменят поетапно старите, но все още има и от двете серии. Старите банкноти са валидни, включително тези от 500 евро.

Първите евробанкноти, които циркулират от началото на века, имат архитектурни мотиви, символизиращи различни епохи от европейската история. Съдържат основни защитни елементи като воден знак, нишка и холограма. Тук „евро“ е изписано на латиница и на гръцки.

Втората серия евробанкноти е с по-висока степен на защита срещу фалшифициране. Най-характерният ѝ елемент е портретът на митологичната фигура Европа, който се появява във водния знак и холограмата.

Новите банкноти имат прозрачен прозорец, релефен печат и променящи се цветове. Тук вече се вижда изписано „евро“ и на кирилица.

Като сложим една до друга старата и новата серия банкноти, виждаме, че цветът и размерът са сходни, но новата изглежда по-контрастна, с по-ярки цветове и „по-лъскава“. Дизайнът е по-изчистен, с по-ясни линии.

Основните видими разлики:

► Портретът на Европа

– При новата серия той се вижда във водния знак и в холограмата.

– При старата серия има само класически воден знак, без портрет.

► Прозрачен прозорец в холограмата

– Само при новата серия.

– При наклоняване се вижда лицето на Европа и символът €.

► Цифрата „20“ с променящ се цвят

– В новата серия цветът се сменя от синьо към зелено.

– В старата серия този ефект липсва.

► Релефен печат

– По-осезаем при новата серия, особено по ръбовете и надписите.

► Надписът „евро“

– В новата серия е изписан и на кирилица.

При по-едрите купюри – от 200 евро, например, има и други елементи като холограмата и прозрачния прозорец. На новата банкнота от 200 евро са добавени микрoнадписи около номинала и допълнителни защитни символи.

Чуха се оплаквания, че търговци отказват да приемат едри банкноти. Проблемът всъщност има две страни. От едната – търговците нямат право да отказват. От друга – оказва се, че има клиенти, които искат с 200 евро да купят пакетче дъвки и така има риск касата да остане без дребни, ако става въпрос за малко магазинче.

Недоволните от въвеждането на еврото пък решиха да изразят позициите си директно върху банкнотите. Появиха се различни надписи.

В социалните мрежи има коментари, че надрасканите банкноти не са проблем и така всъщност и извън България биха разбрали какво мислят противниците на единната валута.

Само че надрасканата банкнота е проблем. Такива банкноти губят стойността си и няма да бъдат заменени от БНБ. Централната банка съветва търговците и търговските банки изобщо да не приемат такива пари. Това означава, че ако някой ви върне ресто с надраскана банкнота, вие реално получавате хартия, която не можете да похарчите никъде. Това е по изискване на Европейската централна банка.

ЕЦБ има специален регламент, който определя коя банкнота може да бъде заменена, след като е била увредена, и коя - не. Предвидено е дори и половин банкнота да може да се подмени, но черно на бяло е записано: умишлено повредените или с нарушена цялост евробанкноти не се заменят.

Това обаче не означава, че всяка надраскана банкнота става невалидна. Тази, на която е изписана цифрата 7, не е невалидна, за разлика от другата. Правилата на ЕЦБ гласят, че „евробанкноти, които са повредени в незначителна степен, например - върху тях има нанесени бележки, цифри или кратки изречения, по принцип не се считат за преднамерено повредени“.

А когато говорим за фалшиви евробанкноти и за устройствата за засичането им, които все по-често се предлагат, трябва да знаем, че в масовия случай няма държавни изисквания за тяхното сертифициране. За лични нужди, магазини или офиси, например, устройствата трябва да отговарят на общите условия за безопасност, маркировка и т.н.

ЕЦБ има изисквания за:

• банки,

• обменни бюра,

• оператори на банкомати,

• фирми за инкасо.

Те трябва да работят с проверени устройства, които са тествани. На сайта на БНБ има линкове със списъци с устройства, одобрени от ЕЦБ, от които се препоръчва да се избира.