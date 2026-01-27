Микробус с футболни фенове катастрофира в Западна Румъния, информира "Диджи 24". Седем от десетте привърженици на ПАОК (Солун) загинали. Те пътували от Гърция към Франция за мач от "Лига Европа" срещу "Олимпик" (Лион).

Превозното средство осъществявало изпреварване на европейски път Е70-DN6 близо до Лугожел. При опит да се върне в своето платно ударил цистерна, след което се озовал в насрещното платно и бил ударен от тир. Шофьорът на микробуса е сред загиналите. Трима души са ранени, като един е в много тежко състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож.

Треньорът на ПАОК (Солун)е румънецът Ръзван Луческу.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази съболезнованията си във връзка със смъртта на футболните фенове. Той заяви, че правителството сътрудничи с местните власти по случая. В публикация във Facebook министър-председателят написа, че е „потресен“ от инцидента, и изрази съчувствие към семействата на жертвите. „Надявам се ранените да се възстановят възможно най-скоро“, допълни той.

Редактор: Емил Йорданов