Двегодишно момче от Манчестър стана най-младият човек в света, вписан с два рекорда в Книгата на „Гинес“, след като изпълни два различни трикови удара в снукъра и пула.

Малкият Джуд Оуенс постави първия си рекорд на 12 октомври миналата година, когато на възраст от едва две години и 302 дни успешно изпълняви един от най-сложните удари в спорта. Само пет седмици по-рано той реализира и сложен двоен удар в снукъра, тогава на възраст две години и 261 дни, пише The Guardian.

Рекорд на Гинес: Хърватското радио със сточасов маратон за 100-годишния си юбилей

Така Джуд официално става най-младият човек, който е изпълнявал и двата вида трикови удари, както и един от най-младите носители на два рекорда в историята на „Гинес“.

Бащата на момчето Люк Оуенс разказва, че е забелязал естествения талант на сина си още у дома, където снукърът бързо се превърнал в любимото му занимание. „Разбрах, че има нещо специално, когато хвана щеката между пръстите си - движението му беше напълно естествено“, споделя той.

Заради ниския ръст на детето семейството първоначално използвало бар столове, за да може Джуд да достига масата, а по-късно преминало към кухненска стълбичка. Според бащата постиженията на сина му са впечатляващи не само заради възрастта му, но и заради факта, че става дума за два световни рекорда. „Това е върхов момент. Честно казано, трудно е да си представиш как може да се надмине подобно нещо в живота“, казва Люк Оуенс.

От „Гинес“ съобщават, че Джуд е бил представен публично по време на шампионата на Обединеното кралство по снукър през 2025 г., както и че е най-младият известен състезател в спорта, подписал договор.

Двама българи успяха да издърпат 40-тонен самолет

Бащата на малкия талант, който започва да играе снукър на 10-годишна възраст, признава с усмивка: „Мога да кажа, че Джуд има много по-голям природен талант от мен“. А на въпроса кой би спечелил мач между двамата, малчуганът отговаря самоуверено: „Аз“.

Освен страстта си към снукъра, Джуд е запален фен на „Манчестър Юнайтед“ и, по думите на семейството му, е „обсебен“ от капитана на тима Бруно Фернандеш.

Главният редактор на „Гинес“, Крейг Глендей, коментира, че рекордите са за всички, независимо от възрастта. „Да видим дете на възраст като Джуд да показва подобни умения, ентусиазъм и решителност е наистина нещо специално. За нас е чест да го приветстваме в семейството на Guinness World Records“, посочва той.

Редактор: Ралица Атанасова