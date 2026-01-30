„ЕС си поставя за цел да наложи 20-и пакет санкции срещу Русия, който да влезе в сила от 24 февруари – датата, на която се отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна". Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Въпреки продължаващите обсъждания между държавите членки на ЕС, тя уточни, че все още не е постигнато окончателно споразумение по съдържанието на санкционния пакет. „Страните предлагат различни неща и работата продължава“, заяви Калас и допълни, без да навлиза в подробности, че сред предложенията фигурират пълна забрана на морските услуги, както и допълнителни санкции срещу руския енергиен сектор и торовата индустрия.

Влизат в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

В изявление пред журналисти на 29 януари френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро призова за пълна забрана на морските услуги за Русия с цел спиране на движението на така наречения „сенчест флот“ от руски петролни танкери.

