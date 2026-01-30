България, Гърция и Румъния ще поискат финансиране за съвместен проект за модернизация на жп линията Солун-София-Букурещ. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, който беше домакин на първата работна среща между трите държави и Европейската комисия за коридор „Черно море - Егейско море“.

„Идеята на това партньорство е проста - заедно да планираме, да проектираме, да издаваме разрешения и да строим в синхрон, така че Север - Юг бързо да стане работещ коридор без прекъсвания, без забавяния и без бюрократични оправдания”, каза още Караджов.

„След десетгодишно прекъсване, през следващата година възстановяваме редовната жп връзка между София и Солун. Последният директен влак, който е стигал от София до Солун е бил през 2017 г.“, каза вицепремиерът Караджов.

Като първи български приоритет Гроздан Караджов посочи Дунав мост 3 при Русе - Гюргево. По думите му проектът е ключов за целия коридор. Целта е проектът за нов мост да излезе от етапа на анализите и да влезе в реална подготовка за строителство с ясно разписани стъпки и отговорности, беше категоричен българският министър.

Вицепремиерът обясни, че ремонтът на съществуващия Дунав мост 1 ще приключи до юни тази година, а до тогава ще бъде готов и техническият проект за електрификация на железопътната част на моста.

„Електрификацията на Дунав мост е сред важните дейности от реализацията на коридора. България подготвя електрифицирането на 11-километров участък от Русе-разпределителна до средата на Дунав мост. Преди края на годината ще бъде избран изпълнител. Това ще позволи безпрепятственото движение на влаковете от България до Румъния. Електрическата тяга може да намали транспортните разходи на товарите с около 30, само след електрифицирането на тази малка отсечка“, обясни Караджов.

Вторият важен за България проект са новите мостове на Дунав при Никопол - Турну Мъгуреле и Силистра – Кълъраш. „Предпроектните проучвания за двата моста трябва да започнат час по-скоро, а също така и възобновяването на фериботната линия Русе – Гюргево, която ще осигури допълнителен капацитет“, подчерта вицепремиерът.

Редактор: Ивета Костадинова