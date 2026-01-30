Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Високите температури и силните ветрове затрудняват работата на огнеборците
Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви извънредно положение заради опустошителни горски пожари в аржентинската област Патагония, предаде ДПА.
Според медиите повече от 200 000 хектара са обхванати от огъня от началото на аржентинското лято, което е сега, по време на нашата зима. Извънредното положение важи за четири провинции в южната част на страната – Чубут, Ла Пампа, Неукен и Рио Негро.
В националния парк "Лос Алерсес" в Чубут, известен с вековните си дървета и кристално чистите си езера, около 250 пожарникари се борят с огъня на площ от около 10 000 хектара, съобщи Федералната агенция за извънредни ситуации. Паркът бе включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 2017 г.
Извънредното положение цели по-добра координация на гасенето на пожари и осигуряване на по-ефективна спешна помощ. Високите температури и силните ветрове затрудняват работата на огнеборците. Според местните власти в Чубут се наблюдава най-сериозната суша от 1965 г. насам.
"Неблагоприятните метеорологични условия, характеризиращи се със суша и силни ветрове, доведоха до извънредното положение в региона. Причиняват се значителни екологични щети, засегнати са имоти и е застрашен животът на местните жители“, се посочва в указа за извънредното положение.
Пожарите започнаха в края на 2025 г., като властите смятат, че поне част от тях са били умишлено предизвикани.
