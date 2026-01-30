Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който разрешава провеждането на състезание от автомобилните серии "Индикар" (IndyCar) по улиците на столицата Вашингтон през август, в рамките на празненствата по случай 250-годишнината от основаването на САЩ на 4 юли, предаде "Ройтерс".

Гран при на свободата (Freedom 250 Grand Prix) ще бъде първото състезание от сериите "Индикар" по улиците на американската столица.

Събитието ще се проведе на или в близост до националния парк, като ще доближи автомобилното състезание до емблематични паметници и музеи във Вашингтон и ще позволи безплатен достъп за мнозина.

"Ние празнуваме величието с американски моторни състезания. Те ще се проведат от 21 до 23 август и ще бъдат много вълнуващи", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, преди да подпише указа. "Аз обожавам състезанията", подчерта Тръмп.

Подписаният по-рано днес указ представлява необичайна президентска директива, която съчетава моторните спортове с патриотичното отбелязване на наближаващата 250-годишнина от основаването на САЩ през 2026 г.

Тръмп, който е запален голфър, планира и галавечер от веригата по смесени бойни изкуства Ю Еф Си (Ultimate Fighting Championship - UFC) в Белия дом през юли. В същото време популяризира Световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли, на което САЩ са съдомакини с Канада и Мексико.

Според официални представители Вашингтон за последно е бил домакин на улично състезание през 1801 г., когато е имало конно надбягване. Тогава президент на САЩ е бил Томас Джеферсън, отбелязва Ройтерс.

Не бяха предоставени подробности относно финансирането или организацията на надпреварата на високоскоростни състезателни автомобили през обикновено претоварените улици в центъра на американската столица, обръща внимание световната агенция. Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър, член на Демократическата партия, е подкрепила инициативата съгласно официални представители. Тя обаче не присъства на подписването на указа.

Автомобилните серии "Индикар" понастоящем включват състезания по улиците на градове като Лонг Бийч, щата Калифорния, и Сейнт Питърсбърг, щата Флорида, но никога не са се сблъсквали с особените съображения за сигурност и натоварения трафик във федералната столица, отбелязва "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова