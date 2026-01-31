Снимка: iStock
Поради аварията десетки хора останаха да висят във въздуха, на метри от земята
Техническа повреда на кабинковия лифт в планината Улудаг край северозападния турски град Бурса е причинила блокирането на 51 души, които пътували по това време с лифта в района на Османгази, съобщи кореспондентът на БТА Нахиде Дениз.
В района се намират десетки хотели и планински съоръжения за зимен и ски туризъм.
Инцидентът е станал в около 11 часа местно време (10 часа българско). Поради аварията на лифта десетки хора в кабините са останали да висят във въздуха, на метри от земята.
Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2026
Olay bölgesine ivedilikle AFAD, Jandarma, Sağlık Ekipleri, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26… pic.twitter.com/uhBRzBf8J2
След получаването на сигнал на спешния телефон 112, към района незабавно са изпратени екипи на жандармерията, на спешна медицинска помощ, пожарни коли и екипи на областната Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, заедно с техника и 96 души персонал, съобщиха от областното управление (валийството) на Бурса.
Допълнително са били прехвърлени и екипи от съседния окръг Сакария.
В резултат на координираните усилия на спасителните екипи всичките 51 пътници, които са били блокирани поради повредата в лифта, са изведени в безопасна зона.
Bursa Uludağ'da telesiyej arızası nedeniyle 60 vatandaş, 2,5 saat boyunca havada mahsur kaldı.— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) January 31, 2026
• 52 kişi kurtarıldı.
• 8 kişiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. pic.twitter.com/sDJzzqtdHq
"Изказвам най-добри пожелания на нашите граждани след преживяното премеждие и поздравявам екипите, които проведоха спасителната операция с големи усилия и всеотдайност“, написа министърът на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в социалната мрежа X.
Започнало е разследване на инцидента.
Uludağ'da telesiyej arızalandı, yaklaşık 50 kişi yerden metrelerce yüksekte mahsur kaldıhttps://t.co/DkYK7aaUlD pic.twitter.com/BPjCwVmG8w— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 31, 2026
Кабинковият лифт на Бурса е открит през 1963 година. През 2015 година съоръжението бе изцяло подновено. Деветкилометровото трасе се издига до височина 1810 метра.
Съоръжението се ползва масово не само през зимата, а и през цялата година. Поради близостта до град Бурса е особено предпочитано за еднодневен туризъм както от местните жители, така и от гостите на града.Редактор: Цветина Петкова
