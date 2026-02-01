Докато земеделци по света отчитат спад в реколтата заради климатичните промени, група ентусиасти във Великобритания се специализира в отглеждането на гигантски зеленчуци. Някои от постиженията им вече са вписани в книгата "Световните рекорди на Гинес".

Великобритания е световен лидер в тази необичайна сфера. В страната действат няколко организации с хиляди членове, но едва около 130 производители успяват да достигнат ниво, позволяващо участие в изложения и поставяне на рекорди. Интересът е толкова голям, че темата привлича вниманието на медии като "Би Би Си" и "Икономист“. Според анализите именно климатът, културата и британската ексцентричност създават идеални условия за гигантско производство.

Един от най-успешните производители е Дерек Хюлм от град Стоук он Трент. Той държи два световни рекорда на "Гинес" и няколко национални отличия, включително за най-тежка тиква и тиквичка в графство Стафордшър, най-дълъг праз в света и най-тежък зелен боб.

Хюлм започва да се занимава сериозно с гигантски зеленчуци през 2017 г., когато получава семена от приятели и посещава изложение, което го вдъхновява да се включи в това необичайно съревнование. Само за няколко години успява да отгледа бобена шушулка с тегло 196 грама и праз с дължина 1,43 метра. По думите му първоначалната цел не е била да чупи рекорди, но с времето осъзнава потенциала на семената, получени от други рекордьори. Британците държат 18 от 35 европейски рекорда за гигантски зеленчуци, а ключът към успеха е споделянето на семена, опит и техники, въпреки конкуренцията.

Производителите непрекъснато кръстосват сортове, включително чрез ръчно опрашване, за да подобрят размерите и качеството на продукцията. След изложенията Хюлм запазва семена за бъдещи реколти, а останалите зеленчуци дарява на кухни за бедни. Макар отглеждането на гигантски зеленчуци да е предимно хоби, Хюлм вярва, че то може да има и социална стойност. Според него една 22-килограмова зелка може да изхрани десетки хора в продължение на седмици – нещо, което вече е доказал с даренията си.

Мекият и влажен британски климат улеснява отглеждането, но успехът изисква постоянни грижи. Хюлм работи в няколко градини и разсадник, като подчертава, че това е труд, изпълнен с отдаденост и ежедневна грижа.

Всяка година през септември британските производители представят гигантските си зеленчуци на изложение в град Малверн. Заради Брекзит обаче обменът на семена с европейските им колеги вече е силно ограничен.

