Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила
Джип се вряза в ресторант в пловдивския квартал в ж.к. „Тракия“, пострадала е жена. Сигналът е подаден около 12:00 часа днес на телефон 112, съобщиха от полицията. Към мястото незабавно са насочени екипи на МВР и Спешна помощ.
На място медицински екип е прегледал жена, като по първоначална информация тя не е получила сериозни наранявания. Няма данни за други пострадали.
Водачът на автомобила – 64-годишен мъж, е бил тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Предстои да бъде извършена и проверка за наличие на наркотични вещества.
Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила. Причините и всички обстоятелства около произшествието се изясняват. Местопроизшествието е обезопасено и запазено от служители на Пето районно управление, като по случая продължава работата на полицията.
