Съд в Торино осъди двама зъболекари на затвор за изваждане на 11 здрави зъба на 55-годишна пациентка, съобщава Corriere della Sera.

Жената потърсила лечение за проблеми със страничните си зъбни мостове. Лекарите я убедили, че без сериозна намеса рискува да загуби всичките си зъби. По данни от разследването на пациентката не е била направена панорамна рентгенова снимка преди интервенцията. Вместо това в рамките на няколко часа са били извадени 11 напълно здрави зъба, което ѝ причинило силна болка.

Три дни след операцията жената получила протези, които били различни от първоначално обещаните. Пациентката продължава да се бори с последствията от интервенцията. По думите ѝ дълго време не могла да се храни и да говори нормално. Случаят оказал сериозно влияние върху личния ѝ живот и психическото ѝ състояние.

Съдът присъдил година и пет месеца затвор за лекаря, който консултирал пациентката и договорил лечението. Вторият зъболекар, извършил екстракцията на зъбите, получил присъда от три месеца лишаване от свобода.

„Животът ми си остава ад, но най-накрая чувствам, че получих справедливост“, заяви пострадалата след произнасянето на присъдата.

Редактор: Мария Барабашка