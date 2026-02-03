Кремъл предупреди, че светът навлиза в опасен период, тъй като по-късно тази седмица изтича последният действащ договор за контрол над ядрените оръжия между Съединените щати и Русия.

„Само след няколко дни светът ще се окаже в по-опасна ситуация, отколкото когато и да било досега“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, дни преди контрактът Нов СТАРТ да престане да действа. Москва, която е предложила удължаване на част от разпоредбите, подчерта, че двете водещи ядрени сили в света ще останат без основен документ, който да ограничава и контролира арсеналите им.

Путин предлага на Тръмп удължаване на споразумението за контрол на ядрените оръжия

Какво е Нов СТАРТ?

Нов СТАРТ (New START – Strategic Arms Reduction Treaty) е двустранен договор между Съединените щати и Руската федерация, имащ за цел ограничаване и проверка на най-големите ядрени арсенали в света. Това е най-значимото споразумение за контрол над оръжията след Студената война и наследник на серията договори за стратегическо разоръжаване между двете държави.

Исторически контекст

Първият договор е подписан още през 1991 г. между САЩ и тогавашния Съветски съюз. Той поставя началото на епохата на взаимно ограничаване на стратегическите ядрени въоръжения, която продължава и след края на СССР.

След първите версии (СТАРТ I и СТАРТ II), Нов СТАРТ е договорен в Будапеща през 2010 г. при президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев и влиза в сила през 2011 г. Договорът цели да ограничи стратегическите ядрени оръжия на двете страни; да въведе механизми за взаимна проверка и прозрачност, включително инспекции на място, да намали риска от ядрена ескалация и да увеличи стратегическата стабилност.

В условията на засилено геополитическо напрежение между Запада и Русия, включително войната в Украйна, значението на договора е от изключителна важност.

