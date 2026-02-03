София вече ще има улици, кръстени на британския писател Тери Пратчет и българската поетеса Миряна Башева. Те се намират в квартал "Манастирски ливади - Изток". Предложението за наименуването вече е прието от Столичния общински съвет.

Тери Пратчет е един световноизвестен с поредицата „Светът на диска” – истории за фентъзи свят, който се намира върху плосък диск, носен от четири слона, които стъпват върху гигантска костенурка.

Мирослав Асенов е един от жителите на улицата, която съвсем скоро ще носи името на големия британски автор. Той споделя, че няма против улицата да се казва „Тери Пратчет”, защото живеем в „глобален свят”.

Кристиана Петкова е администратор на Facebook групата „Светът на Пратчет”. Тя не живее на улицата на големия писател, но знае много за него и творчеството му. Кристиана има впечатляваща тематична колекция, а много от книгите препрочита по няколко пъти. Смята, че трябва да се знае повече за човека, който използва фантастиката, за да ни обясни реалността. Тя вярва, че „докато се изрича името, човек не се губи”. Кристиана е на мнение, че името на софийската улица ще насочи вниманието към Пратчет от страна на хора, които не са запознати с неговото творчество. Според нея това ще накара хората да прочетат негова книга и да се докоснат до вселената на писателя.

До два месеца улицата трябва да се сдобие с табела.

Снимка: Сър Тери Пратчет, след като е посветен в рицарство от кралица Елизабет II в Бъкингамския дворец, 18 февруари 2009 г., Лондон, Getty Images

Освен нея още една безименна улица в квартала получава име – на поетесата Миряна Башева. Общинският съветник Бойко Димитров разказва, че Башева е написала много стихотворения, текстове на песни на популярни български изпълнители, а също така и стиховете към песните от филма „Войната на таралежите”. Той вярва, че с решението на СОС наследството на Башева и Пратчет ще бъде запазено.