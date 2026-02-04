Румънска бизнесдама е била измамена с 2,5 милиона долара от нигериец, представял за „престолонаследник на Дубай“. Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния разпространи официално съобщение по случая заради засиления медиен интерес. Води се разследване за организирана на престъпна група и измама с особено тежки последици.

Според съобщения в медиите дамата загубила огромната сума, след като била убедена да инвестира в хуманитарна фондация заедно с мнимия престолонаследник. Въпросният мъж е нигериецът Хенри Еке. Той използвал сложна схема, за да измами жертвите си, включително фалшиви самоличности, фиктивни банки, „финансови съветници“ и романтични обещания и предложения за брак.

Жената от Румъния била убедена, че разговаря с принц от Дубай и превела над 2,5 милиона долара по фалшива сметка на „фондацията“. Парите дошли от кредити, за които потърпевшата заложила къщата си, както и от финансови ресурси на компанията ѝ.

Тя разбрала, че всичко е било измама, след като била потърсена от двама съучастници на нигериеца, които останали недоволни, че не са получили своя дял от парите. Те признали, че всичко е било лъжа.

Редактор: Станимира Шикова