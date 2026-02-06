Една нощ през 2023 г. Ерик скролвал постове в социална мрежа с видеа за възрастни, когато попаднал на шокиращи кадри. На един от клиповете разпознал себе си и своята приятелка. Кадрите били заснети в хотелска стая в Шенжен, Южен Китай, където двамата били отседнали три седмици по-рано. Най-интимните им моменти са снимани от скрита камера, а видеото било достъпно за хиляди непознати, логнати в същия момент в социалната мрежа, която самият Ерик често използвал.

Оказало се, че мъжът, който желае да запази анонимност, вече не бил просто потребител на шпионската порноиндустрия в Китай, а нейна жертва.

Така нареченото "шпионско порно" в Китай съществува от поне 10 години, въпреки че производството и разпространението на порнография са незаконни в страната. През последните няколко години обаче темата се превърна в редовен обект на обсъждане в социалните мрежи. Потребители - най-вече жени, споделят съвети как да се откриват камери, които понякога са с размерите на гума на върха на молив. Някои разказват, че дори опъвали палатки вътре в хотелските стаи, за да не бъдат заснети. През април миналата година китайските власти се опитаха да решат проблема, като въведоха изискване към управата на хотелите редовно да проверява за скрити камери.

Но заплахата да бъдеш заснет тайно в хотелската си стая не е изчезнала. "Би Би Си" е открило хиляди видеа, заснети през последните месеци от шпионски камери и продавани на различни сайтове със съдържание за възрастни.

Голяма част от тези материали се рекламират чрез приложението за съобщения Telegram. За период от 18 месеца "Би Би Си" е разкрило шест различни уебсайта и приложения. Според информацията те управлявали повече от 180 камери, които не само записвали, но и предавали на живо. Това означава, че хиляди гости вероятно са заснети през този период.

Как обаче работи индустрията, експлоатираща най-интимните моменти на нищо неподозиращи двойки? Един от най-известните търговци на "шпионско порно" е платформа, известна като AKA, твърди "Би Би Си".

Под предлог, че е потребител, журналист на медията платил и получил достъп до един от уебсайтовете за стрийминг, който бил с месечен абонамент от 450 юана (65 долара или 47 паунда). След като се логнал, служителят на медията можел да избира между пет различни онлайн потока, всеки показващ няколко хотелски стаи. Те ставали "видими", след като гостът включи тока чрез поставяне на ключ-картата си. Било възможно дори да се изтеглят архивирани клипове.

АКА рекламирал сайтовете за възрастни в Telegram, който е забранен в Китай, но често използван за незаконни дейности. Един от каналите в социалната мрежа имал над 10 000 членове в периода на разследването на "Би Би Си".

Архив с редактирани клипове от стрийминги също са достъпни в Telegram срещу фиксирана такса. А там могат да бъдат открити над 6 000 видеа, датиращи от 2017 г.

От тази незаконна дейност се изкарват значителни суми, пише "Би Би Си". От членството в каналите и абонаментните такси британската медия изчислява, че само AKA е спечелил поне 163 200 юана (22 000 долара или 16 300 паунда) от миналия април. Средният годишен доход в Китай миналата година е бил 43 377 юана (6 200 долара или 4 600 паунда), според Националното статистическо бюро на Китай.

Пекин има строги правила за продажба и използване на шпионски камери, но според "Би Би Си" е относително лесно да се закупи такава на най-големия пазар за електроника в страната -"Хуацянг бей" в град Шенжен.

Редактор: Станимира Шикова