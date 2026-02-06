Съдът взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 34-годишния мъж, предизвикал тежко произшествие в Кресна. При инцидента загина пешеходец.

Минути преди 7 часа тази сутрин водачът нарушил правилата за движение по пътищата, като допуснал пътнотранспортно произшествие – блъснал пресичащия пътното платно 48-годишен мъж. Вследствие на получените тежки травматични увреждания жертвата починала на място.

Кола блъсна и уби пешеходец край Кресна

От събраните до момента доказателства се установява, че скоростта на движение на лекия автомобил към момента на удара била значително надвишаваща разрешената за населеното място скорост. След настъпване на пътнотранспортното произшествие обвиняемият не оказал помощ на пострадалия и не уведомил за него незабавно по надлежния ред.

Престъплението, за което е привлечен като обвиняем, предвижда лишаване от свобода не по-малко от 10 години. Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Редактор: Дарина Методиева