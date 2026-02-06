Хиляди хора участваха днес в погребалната процесия на Сейф ал-Ислам, син на покойния диктатор Муамар Кадафи, в либийския град Бани Уалид, предаде ДПА.

Въпреки че семейство Кадафи е с произход от Сирт и преди това е живяло в Триполи, те избраха гробището в Бани Уалид, където е погребан и друг син на диктатора.

Скърбящите пристигнаха от няколко града и се събраха на летището в Бани Уалид, за да извършат погребални молитви, които се проведоха при строги мерки за сигурност, наложени от министерството на вътрешните работи, свързано с правителството на либийския премиер Абдул Хамид Дбейба.

Синът на Муамар Кадафи - Сейф ал-Ислам, е бил убит

По време на погребението някои от скърбящите издигнаха лозунги и знамена, свързани с бившия режим на Кадафи в Либия, и поискаха ковчегът да бъде отворен, за да се провери тялото, като се позоваха на липсата на публично оповестени снимки. Силите за сигурност не допуснаха това искане.

Сейф ал-Ислам беше убит във вторник следобед при неясни обстоятелства, когато четирима неизвестни въоръжени мъже нахлуха в резиденцията му в покрайнините на Зинтан.

Либийските прокурори, които започнаха разследване в сряда, все още не са обявили никакво развитие по случая.

Международният наказателен съд търси екстрадицията на Сейф ал-Ислам от 2014 г. насам, за да бъде съден за предполагаеми престъпления срещу човечеството по време на либийското въстание.

През 2015 г. съд в Триполи го осъди задочно на смърт. Властите в Зинтан нито прехвърлиха Сейф ал-Ислам в Триполи, нито го екстрадираха.

Синът на Кадафи се появи отново в публичното пространство през 2021 г. след дълго отсъствие и се регистрира като кандидат в планираните президентски избори в Либия. Вотът така и не се състоя поради спорове относно конституционната рамка и доколко кандидатите отговарят на условията за поста.

