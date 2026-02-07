Рисунка на ренесансовия творец Микеланджело Буонароти (1475-1564) беше продадена за рекордните 27,2 милиона долара на търг на аукционна къща "Кристис" в Париж, пише в. "Монд". Тя е сред около 50-те ескиза, които художникът е направил за Сикстинската капела.

Експертите установиха, че неизвестната досега скица, нарисувана с червена креда, изобразява дясното стъпало на Ливийската Сибила. Фигурата на пророчицата може да бъде видяна във фреските в Сикстинската капела във Ватикана.

Продадоха за 18 млн. долара рядка скица на лъв на Рембранд (ВИДЕО)

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара. Търгът продължи повече от 45 минути и приключи с придобиването на рисунката от анонимен купувач за рекордните 27,2 милиона долара. Сумата е почти 20 пъти по-висока от първоначалната оценка.

"Това е изключително произведение с прекрасна история", каза в изявление Андрю Флечър, глобален ръководител на отдела за стари майстори в "Кристис". "Имахме многобройни участници в наддаването в залата, по телефона и онлайн, защото това вероятно беше единственият шанс за колекционер да придобие ескиз на може би най-великото произведение на изкуството, създавано някога", допълни той.

Откриха рядка ренесансова рисунка в дървена кутия след 500 години

Предишният рекорд за творба на Микеланджело беше 24,3 милиона долара за скица, изобразяваща гол мъж с две други фигури на заден план, продадена на търг на "Кристис" в Париж.

Италианският скулптор, художник, архитект и поет Микеланджело оказва огромно влияние върху развитието на западното изкуство. Сред най-известните му творби са стенописите на тавана на Сикстинската капела, които включват над 300 фигури, статуята на Давид във Флоренция и скулптурната композиция "Пиета" съхранявана в базиликата "Свети Петър" във Ватикана.

Редактор: Станимира Шикова