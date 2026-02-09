България ще бъде представена от 20 спортисти на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, които се провеждат от 6 до 22 февруари в Италия. Делегацията ни участва в шест спортни дисциплини и включва както опитни състезатели, така и редица дебютанти на Олимпиадата.

В края на януари Изпълкомът на Българския олимпийски комитет утвърди официално състава на националния отбор, който ще включва 20 квоти за състезанията в Италия. България ще участва с представители в биатлон, ски алпийски дисциплини, ски‑бягане, сноуборд, фигурно пързаляне и ски скок.

Специално внимание привлича фактът, че биатлонният отбор ще бъде с пълен състав от по четирима мъже и четири жени, а ски‑бягането и сноубордингът също имат по няколко представители на стартовите линии.

България вече грабна първия си медал. Тервел Замфиров спечели бронз в сноуборда . Това е първият медал за страната ни на зимни олимпийски игри от 20 години насам. Световният шампион наскоро спечели старт от Световната купа в Банско. Самото участие на четирима представители в олимпийския сноуборд се разглежда като исторически успех.

В делегацията има и атлети с богат опит на олимпийски първенства. Владимир Илиев, например, ще участва за пети път, което би го направило спортистът с най‑много участия в зимни Игри от България. В същото време много от участниците ще направят олимпийския си дебют, което подчертава развитието на зимните спортове у нас и младия потенциал в някои дисциплини.

Знаменосци и участие

На церемонията по откриването фигуристката Александра Фейгин и биатлонистът Владимир Илиев бяха знаменосците на България — почетна роля, която символизира очакванията към делегацията.

Биатлонът е най‑масовият представителен спорт за България на тези игри с по четирима мъже и четири жени, което показва силата на този отбор.

В ски бягането страната ни ще има трима участници - дебютантите Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова, които връщат България на стартовете в този спорт след няколко години.

В сноуборда България е представена с четирима състезатели, сред които Тервел Замфиров и Радослав Янков — имена с международен опит и резултати в Световната купа. Другите двама са Александър Кръшняк и Малена Замфирова.

В дисциплини като ски алпийски и ски скок страната ще участва с утвърдени имена като Алберт Попов и Владимир Зографски.

Александра Фейгин ще представлява България във фигурното пързаляне - една от най‑гледаните индивидуални дисциплини на Игрите.

Няколко факта за делегацията

⇒ България ще участва в шест спорта — биатлон, ски бягане, ски алпийски, ски скок, сноуборд и фигурно пързаляне.

⇒ Делегацията включва 20 спортисти — 12 мъже и 8 жени.

⇒ Това е едно от най‑силните представяния на България на зимни олимпийски игри както по брой участници, така и по качество на отборите.

Биатлон (8 състезатели)

► Владимир Илиев – (1987) – най-опитният български зимен спортист, биатлонист, за когото това ще е пето участие на Олимпийски игри (2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 г.). Носител е на сребърен медал от Световно първенство през 2019 г. и е един от знаменосците на българската делегация.

► Благой Тодев – (2000) – млад биатлонист, който дебютира на Олимпиада в Пекин 2022 и се завръща в състава за Милано–Кортина с опит от световни стартове.

► Константин Василев (2003) – Един от новите ни състезатели в биатлона, показва силни изяви през сезона и дебютира на Олимпиада.

► Антон Синапов – (1993) – биатлонист с три участия на олимпиади (2018, 2022 и 2026 г.). Представял България на различни дисциплини в биатлона, с най-добро индивидуално класиране 55-о място от Пекин 2022

► Милена Тодорова (1997) – Ветеран в женския биатлон, участвала в предишни олимпиади и носителка на точки от Световната купа. Тя е ключова фигура за щафетите. Опитна атлетка с три участия на олимпиади (2018, 2022 и 2026 г.). Нейното най-добро класиране е 17-о място индивидуално.

► Лора Христова – Млада надежда в женския биатлон, с прогресивно развитие в международните стартове и силна конкуренция на световната сцена.

► Мария Здравкова – Част от женския ни биатлонен отбор със състезателен опит и стабилни резултати в сезоните преди Игрите.

► Валентина Димитрова – Представителка на млада генерация, която продължава да се утвърждава в елита на женския биатлон.

Сноуборд (4 състезатели)

► Тервел Замфиров (2005) – Един от водещите ни сноубордисти, който влезе на Игрите с впечатляващи резултати в Световната купа. Негова специалност са паралелен слалом и гигантски слалом, световен шампион в дисциплината паралелен слалом през 2025 г.

► Радослав Янков (1990) – Ветеран на сноуборд сцената със световни победи и опит от три предишни олимпиади. Участник още на Олимпиадата в Сочи през 2014 г. и многократен победител в Световната купа.

► Александър Кръшняк – Един от най‑обещаващите ни млади сноубордисти, който спечели квота с подиумно класиране в Световната купа.

► Малена Замфирова (2008) – Млада сноубордистка с участия в световни серии, която ще представи България в женските паралелни дисциплини.

Алпийски ски (3 състезатели)

► Алберт Попов – Един от най‑успешните ни скиори в алпийските дисциплини, носител на историческа победа в Световната купа. Ще търси силно представяне в слалома и гигантския слалом.

► Калин Златков – Алпийски скиор с международен опит, който се стреми да влезе сред най‑добре класираните в своята категория.

► Анина Цюрбриген – Единствената ни представителка в женските алпийски дисциплини, която ще се бори за добро класиране.

Ски бягане (3 състезатели)

► Марио Матиканов – Ски бегач, който се очаква да демонстрира издръжливост и силно представяне в дистанционните дисциплини.

► Даниел Пешков – Концентриращ се върху класически и свободни техники, той е един от тримата ни представители в ски бягането.

► Калина Недялкова – Женският ни участник в ски бягането, която продължава да печели опит на международно ниво.

Ски скок

► Владимир Зографски – Единственият ни ски скачач за Милано‑Кортина 2026, ветеран с опит от много стартове в Световната купа и очаквано стабилно представяне.

Фигурно пързаляне

► Александра Фейгин – Българска фигуристка с многократни титли от национални първенства и международен опит. Тя беше знаменосец на откриването и е една от основните ни надежди в индивидуалните стартове. Многократна национална шампионка и участничка на седем международни финали.

Страната ни мечтае за първо злато на зимни олимпийски игри от 28 години насам. Последният златен медал беше спечелен от Екатерина Дафовска в Нагано през 1998 г. и оттогава българските зимни олимпийци са печелили предимно по‑малки отличия в отделни дисциплини.

Кога можем да гледаме родните спортисти?

Официалният олимпийски сайт публикува детайлни стартови времена и участници за всеки ден чак след откриването и при фиксираните стартови листи, което обикновено става малко преди самия старт на всеки спорт.

График на българските представители

9 февруари

20:00 часа – Ски скок, малка шанца, първи кръг (мъже)

21:12 часа – Ски скок, малка шанца, финал (мъже)

10 февруари

10:15 часа – Ски бягане, спринт, квалификации (жени)

10:55 часа – Ски бягане, спринт, квалификации (мъже)

14:30 часа – Биатлон, индивидуално 20 км (мъже)

11 февруари

15:15 часа – Биатлон, индивидуално 15 км (жени)

12 февруари

14:00 часа – Ски бягане, интервален старт 10 км (жени)

13 февруари

12:45 часа – Ски бягане, интервален старт 10 км (мъже)

15:00 часа – Биатлон, спринт 10 км (мъже)

14 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, I манш (мъже)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, II манш (мъже)

15:45 часа – Биатлон, спринт 7,5 км (жени)

19:45 часа – Ски скок, голяма шанца, първи кръг (мъже)

20:57 часа – Ски скок, голяма шанца, финал (мъже)

15 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, I манш (жени)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, гигантски слалом, II манш (жени)

16 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, I манш (мъже)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, II манш (мъже)

17 февруари

15:30 часа – Биатлон, щафета 4×7,5 км (мъже)

19:45 часа – Фигурно пързаляне, кратка програма (жени)

18 февруари

11:00 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, I манш (жени)

14:30 часа – Ски алпийски дисциплини, слалом, II манш (жени)

15:45 часа – Биатлон, щафета 4×6 км (жени)

19 февруари

20:00 часа – Фигурно пързаляне, волна програма (жени).

Биатлон

Първото състезание на биатлонистките ни е на 11 февруари в индивидуалната надпревара на 15 км. Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова ще се опитат да бъдат равностойни на най-добрите в този спорт.

Снимка: gettyimages/БТА

Алпийски ски

На 16 февруари Алберт Попов ще кара в слалома, а ден по-късно е кратката програма от фигурното пързаляне при жените, където България ще бъде представена от Александра Фейгин.

Ски скокове

На 9 февруари Владимир Зографски ще скача от малката шанца, а на 10-и са квалификациите в спринта от ски бягането при мъжете и жените, където ще видим Калина Недялкова, както и индивидуалният старт в биатлона при мъжете с участието на Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев.

Шестима български военни ще участват в Олимпиадата в Милано-Кортина

Шестима военнослужещи са в състава на българската олимпийска делегация за XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина. Това са биатлонистите Владимир Илиев, Милена Тодорова и Благой Тодев; състезателите по ски алпийски дисциплини Алберт Попов и Калин Златков и сноубордистът Радослав Янков. И шестимата са от Центъра за елитен спорт към военно формирование 22 970 - София от състава на Командването за логистична поддръжка.

Освен изявени имена в своите спортове, през годините те са участници и в престижни военни състезания на Международния съюз за военен спорт, където представят достойно Българската армия в конкуренция с военните спортисти на страните членки.

Заедно с останалите български олимпийци, шестимата военнослужещи ще бъдат претенденти за медалите на Зимните олимпийски игри в периода 6-22 февруари 2026 г.

