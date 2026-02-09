Министерството на правосъдието на САЩ ще позволи на членовете на Конгреса да се запознаят с нецензурирани версии на документи, свързани с делата срещу Джефри Епстийн. Това става ясно от писмо до законодателите, с което разполага агенция Associated Press.

Конгресмените ще могат да преглеждат над три милиона файла в първоначалния им вид, според SkyNews. Документите бяха публикувани в изпълнение на закон, приет от Конгреса през миналата година.

Голяма част от материалите, които бяха публично разпространени, съдържат заличена информация, включително имена, имейл адреси и лица в снимки и видеа на жени и момичета, за които се предполага, че са били жертви на Епстийн.

Адвокати на част от пострадалите изразиха остро недоволство от съдържанието на файловете, като предупредиха за нарушения на правото на личен живот. Сред оцелелите, които публично са говорили за престъпленията на Епстийн, са Даниел Бенски, Лиса Филипс и Джес Майкълс.

Бенски заяви, че включването на информация от разговори, които е смятала за конфиденциални с разследващи от ФБР, се възприема от нея като умишлено действие. „Изглежда целенасочено. Чувства се като атака срещу оцелелите“, каза тя.

