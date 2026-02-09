"Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото в кемпера 15-годишно дете. Гледах го по телевизията как спокойно обясняваше, че въобще не се притеснява за 15-годишния си син, въпреки че не го е чувал от няколко дни, защото „бил в добри ръце“ и той имал „пълно доверие“ на въпросния Лама, който вероятно е в основата на цялата тази нелепа и безсмислена смърт. Не мога да спра да си мисля - сега какво ли ще каже този баща? 15-годишно дете, намерено със сплетени пръсти, застреляно в един кемпер близо до Околчица." Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в официалния си профил във Fcebook.

"Непрекъснато говорят за шестимата мъже, убити или самоубити, и непрекъснато пропускат факта, че всъщност един от тях е дете. Какво се е случило и как се е случило ще стане ясно, но отсега е ясно, че има хора, които носят отговорност за това", допълва той.

"Борислав Сандов. Ако Борислав Сандов, като министър на МОСВ от ПП-ДБ, не им беше дал разрешение да се регистрират, тази организация нямаше да съществува. Нямаше да може да загради държавна територия като частна и петимата мъже и детето щяха да са живи", посочва лидерът на ИТН. И продължава: "Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ако кметът Васил Терзиев и гуруто на ДБ Саша Безуханова и други подобни не ги бяха спонсорирали, те просто нямаше да има „какво да ядат“ на "Петрохан" и щяха да се приберат по родните си места."

Трифонов пише още: "Николай Денков. Ако Николай Денков, като министър на образованието, не беше издал разрешение за съществуването на частното училище „Космос“ в село Осоица, община Горна Малина, училище, което много странно се занимава с „естествена психотерапия“, въпросните рейнджъри нямаше да имат достъп до деца." След което продължава: "Бойко Рашков. Ако Бойко Рашков, като министър на вътрешните работи, не беше закрил РПУ-то в Годеч, щеше да има кой да контролира дейността на въпросните рейнджъри от въпросната частна „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Трифонов споделя още, че смята, че "тази „високоморална общност“, наречена ПП-ДБ, изцяло подкрепя съществуването на тази шантава организация, нарекла себе си „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

